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Katowice

Chciał zainwestować, stracił 90 tysięcy złotych. Kurier złapany na gorącym uczynku

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Policja zatrzymała kuriera oszustów
Policjanci zastawili pułapkę na kuriera oszustów
Źródło wideo: Policja Katowice
Źródło zdj. gł.: Policja Katowice
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90 tysięcy złotych przekazał oszustom mieszkaniec Katowic, który uwierzył w obietnicę szybkiego zysku z inwestycji. Policjanci ustalili, że kurier odbierający gotówkę ponownie spotka się z pokrzywdzonym i przygotowali zasadzkę. 51-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na gorącym uczynku.

Do oszustwa doszło na początku sierpnia. Katowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który padł ofiarą oszustwa. 

Fałszywy analityk finansowy zaproponował mu inwestowanie pieniędzy w akcje pewnej znanej firmy, a następnie, wykorzystując różne techniki manipulacji, zdobył jego zaufanie i przekonał do przekazywania gotówki. Mężczyzna cztery razy spotkał się z podstawionym kurierem, któremu łącznie oddał 90 tysięcy złotych.

Po pewnym czasie zorientował się, że został oszukany i zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że jeszcze tego samego dnia kurier ma ponownie spotkać się z pokrzywdzonym, aby odebrać kolejną sumę pieniędzy. Na miejsce umówionego spotkania skierowano policjantów, a gdy kurier pojawił się po gotówkę, został zatrzymany na gorącym uczynku.

Zatrzymano obywatela Ukrainy

Okazał się nim 51-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie usłyszał pięć zarzutów dotyczących pomocnictwa w oszustwie.

Policja zatrzymała kuriera oszustów
Policja zatrzymała kuriera oszustów
Źródło zdjęcia: Policja Katowice

Policjanci ustalili także kolejną osobę pokrzywdzoną w tej sprawie. Śledztwo nadal trwa, dlatego niewykluczone są następne zarzuty.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 51-latka na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Katowiceoszustwo
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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