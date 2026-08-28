Katowice Chciał zainwestować, stracił 90 tysięcy złotych. Kurier złapany na gorącym uczynku Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policjanci zastawili pułapkę na kuriera oszustów Źródło wideo: Policja Katowice Źródło zdj. gł.: Policja Katowice

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Do oszustwa doszło na początku sierpnia. Katowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który padł ofiarą oszustwa.

Fałszywy analityk finansowy zaproponował mu inwestowanie pieniędzy w akcje pewnej znanej firmy, a następnie, wykorzystując różne techniki manipulacji, zdobył jego zaufanie i przekonał do przekazywania gotówki. Mężczyzna cztery razy spotkał się z podstawionym kurierem, któremu łącznie oddał 90 tysięcy złotych.

Po pewnym czasie zorientował się, że został oszukany i zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że jeszcze tego samego dnia kurier ma ponownie spotkać się z pokrzywdzonym, aby odebrać kolejną sumę pieniędzy. Na miejsce umówionego spotkania skierowano policjantów, a gdy kurier pojawił się po gotówkę, został zatrzymany na gorącym uczynku.

Zatrzymano obywatela Ukrainy

Okazał się nim 51-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie usłyszał pięć zarzutów dotyczących pomocnictwa w oszustwie.

Policja zatrzymała kuriera oszustów Źródło zdjęcia: Policja Katowice

Policjanci ustalili także kolejną osobę pokrzywdzoną w tej sprawie. Śledztwo nadal trwa, dlatego niewykluczone są następne zarzuty.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 51-latka na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do ośmiu lat więzienia.