"Przepalenie sieci trakcyjnej". Problemy na kolei

"W związku z przepaleniem sieci trakcyjnej, do którego doszło w piątek, 9 stycznia po godz. 7 pociągi wjeżdżają do stacji Katowice wyłącznie od strony Katowic Ligoty. Niemożliwy jest wjazd od strony Chorzowa, Mysłowic i Sosnowca" - poinformował Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Pasażerowie uwięzieni pod Katowicami

Dwa pociągi Kolei Śląskich z pasażerami na pokładach utknęły przed wjazdem do Katowic. - W związku z barierami infrastrukturalnymi, nie ma możliwości opuszczenia pojazdów. Pociągi czekają na lokomotywę spalinową, która wprowadzi je do stacji Katowice - przekazał Wnuk.

Autobusy za pociągi

Według pierwszych informacji przekazywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utrudnienia miały potrwać do godzin popołudniowych. Awarię udało się jednak usunąć wcześniej - już przed godziną 10 napięcie wróciło do sieci i pierwsze pociągi mogły ruszyć. - Wszystko powoli zacznie wracać do normy - poinformował Wnuk, dodając, że - o ile nie dojdzie do ponownej awarii - około godziny 12-13 ruch powinien odbywać się już bez opóźnień.

Jak powiedział Wnuk, na czas awarii Koleje Śląskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową na odcinkach Chorzów Batory - Katowice, Mysłowice - Katowice i Sosnowiec Główny - Katowice.

Bilety Kolei Śląskich są też honorowane w pojazdach Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie komunikatów na stronie Kolei Śląskich.

