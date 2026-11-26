Katowice Automatyczna kontrola graniczna na lotnisku w Katowicach. Pierwsze bramki już działają Natalia Grzybowska |

Lotnisko Katowice-Pyrzowice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: ŚląskI Urząd Wojewódzki w Katowicach

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Na lotnisku Katowice Airport zamontowano pierwszych pięć bramek automatycznej kontroli granicznej (ABC). Działają w terminalu A, obsługującym odloty do krajów spoza strefy Schengen.

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Jak poinformował w czwartek Śląski Urząd Wojewódzki, instalacji bramek w terminalu A towarzyszyło zmniejszenie liczby tradycyjnych stanowisk kontroli z ośmiu do sześciu. Podobna zmiana obejmie terminal C, gdzie docelowo będzie działać dziesięć bramek automatycznych i sześć konwencjonalnych.

Uruchomienie kolejnych urządzeń jest związane z rozbudową infrastruktury pasażerskiej. Powierzchnia terminalu C zwiększy się z około siedmiu do prawie 10,5 tysiąca metrów kwadratowych, a długość ze 156 do 235 metrów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu, liczba karuzel wzrośnie z trzech do pięciu. Powstanie też nowa linia kontroli paszportowej.

Kolejne dziesięć bramek ABC ma zostać uruchomionych w terminalu przylotowym C przed wakacjami 2027 roku.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 roku obsłużyło 7,3 miliona pasażerów, a prognoza na 2026 rok zakłada wzrost tej liczby do 7,8 miliona. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest także krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.

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Bramki mają usprawnić odprawę graniczną

Zakup i instalacja 15 bramek automatycznej kontroli granicznej w obu terminalach kosztowały 7,39 miliona złotych netto. Zgodnie z porozumieniem stron 4,93 miliona złotych pochodziło z dotacji rządowej.

Wojewoda śląski Marek Wójcik, cytowany w komunikacie urzędu, podkreślił, że inwestycja ma dostosować infrastrukturę graniczną do rosnącego ruchu pasażerskiego.

- Ponieważ lotnisko dynamicznie się rozwija, celem jest, aby za tym rozwojem podążała przepustowość tamtejszego przejścia granicznego - wskazał.

Jak dodał, bramki ABC mają zwiększyć przepustowość przejścia granicznego, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenia weryfikują bowiem dane biometryczne i potwierdzają tożsamość podróżnych.

Kto może skorzystać z automatycznej kontroli?

Z bramek ABC mogą korzystać osoby, które spełniają jednocześnie cztery warunki. Muszą być obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, posiadać biometryczny dowód osobisty albo paszport, mieć ukończone 18 lat, a ich wzrost musi mieścić się w przedziale od 120 do 220 centymetrów.

Procedura rozpoczyna się od zeskanowania dokumentu tożsamości. Po otwarciu drzwi pasażer przechodzi do miejsca weryfikacji biometrycznej. System automatycznie porównuje wizerunek twarzy i odcisk palca z danymi zapisanymi w dokumencie.

Według urzędu, technologia wyklucza możliwość posłużenia się dokumentem podrobionym, przerobionym lub należącym do innej osoby.

Bramki są zintegrowane z bazami danych obsługiwanymi przez Straż Graniczną. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie, czy podróżny nie figuruje w rejestrach osób poszukiwanych lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

Jeśli kontrola zakończy się pozytywnie, otwierają się drzwi wyjściowe. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności system kieruje pasażera na drugą linię kontroli.