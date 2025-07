Europoseł KO Janusz Lewandowski o rasiźmie i nastrojach antymigracyjnych Źródło: TVN24

W opublikowanym w poniedziałek stanowisku rektorzy zwracają uwagę na szkodliwe skutki społecznej niechęci wobec osób innych narodowości.

"Uzasadnione obawy przed nielegalną imigracją nie usprawiedliwiają budowania w społeczeństwie atmosfery zagrożenia i niechęci w stosunku do każdego człowieka, który wyróżnia się kolorem skóry, językiem lub obyczajem kulturowym" - napisali rektorzy.

Autorzy apelu nawiązali do niedawnych wystąpień antyimigranckich w różnych miastach Polski, w tym - jak zaznaczyli - "licznie w Katowicach". Ich zdaniem działania te "dotykają w szczególny sposób społeczności akademickich".

"Chcemy najlepszych uczonych ze świata"

"Uczelnie wyższe są z natury otwarte i gościnne dla każdego, kto wstępuje do nich w poszukiwaniu wiedzy. Chcemy przyciągać najlepszych uczonych i studentów z Polski i ze świata, aby przyczyniali się do rozwoju naszych uczelni, a co za tym idzie, regionu i Polski" - napisali.

Sygnatariusze ostrzegli, że "przyzwolenie na mowę nienawiści wobec uchodźców może mieć ten groźny skutek, że odbierze poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto legalnie, a często na nasze zaproszenie, przybył studiować lub pracować w naszych uczelniach, zakładach i firmach".

"Polska, a Śląsk zwłaszcza, przez wieki słynęły z gościnności dla przybyszów z innych krajów. Wnieśli oni ogromny wkład w polską kulturę, naukę i gospodarkę" - podkreślili rektorzy.

Uczestnicy pikiety przeciwko imigracji w Toruniu - 19.07.2025 r. Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

Też migrowaliśmy po lepszy los - do Niemiec, do Anglii

W apelu przypomnieli również o wielowiekowych doświadczeniach polskich emigrantów politycznych i ekonomicznych, w tym o losach "tysięcy powstańców tworzących Wielką Emigrację w XIX wieku; kolejnych pokoleniach chłopów emigrujących 'za chlebem' do Ameryki Północnej i Południowej; przesiedleniach i emigracjach po II wojnie światowej - w tym półtora miliona Ślązaków, którzy przenieśli się do Niemiec; milionie emigrantów 'stanu wojennego'; ponad dwóch milionach Polaków wyjeżdżających do Anglii od 2004 roku".

"Wszyscy oni szukali schronienia lub mieli nadzieję na lepszy los poza granicami Polski. W imię pamięci o naszych rodakach-imigrantach winniśmy udzielić w Polsce gościny tym, którzy przybywają do nas legalnie i naprawdę potrzebują pomocy" - stwierdzono w apelu.

Apel do władz o sprzeciw wobec nienawiści

Rektorzy zwrócili się również do władz państwowych z apelem o przeciwdziałanie nienawiści: "Apelujemy do władz, aby zdecydowanie przeciwstawiały się aktom nienawiści wobec uchodźców".

Społeczność akademicką i mieszkańców miast zaprosili z kolei do codziennej solidarności: "zachęcamy do okazania solidarności, wsparcia lub zwykłej sympatii każdemu, kto zgodnie z prawem wybrał nasz kraj, region, miasto na miejsce nauki, pracy i lepszego życia".

Apel podpisali: rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina Olszak oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Manifestacje antyimigracyjne

W sobotę w wielu miastach Polski odbyły się manifestacje organizowane przez Konfederację pod hasłem "Stop imigracji!". Podczas wystąpień politycy tego ugrupowania apelowali między innymi o zamknięcia Polski dla nielegalnej imigracji, akcje deportacyjne i danie żołnierzom prawa do strzelania do przekraczających granice wbrew prawu.