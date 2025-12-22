Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej

Jak podano w poniedziałkowej informacji CBA, funkcjonariusze tej służby prowadzą śledztwo dotyczące zmowy przetargowej związanej z modernizacją infrastruktury tramwajowej. Nadzoruje je Prokuratura Europejska.
Wśród zatrzymanych "osoba pełniąca funkcję publiczną"
17 grudnia funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA, na wniosek Prokuratury Europejskiej, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono około 38 tys. euro w gotówce i sztabkę złota.
Zgodnie z informacją CBA śledztwo dotyczy zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanego z Unii Europejskiej.
"Wśród zatrzymanych znajduje się osoba pełniąca funkcję publiczną. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoba ta miała przekazywać poufne informacje preferowanej firmie w celu zapewnienia jej wygrania kontraktu. Podejrzanemu zarzuca się również popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym" – podało Biuro.
Pozostające w toku śledztwo ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób. Jeden z podejrzanych został decyzją sądu aresztowany.
– Współpracując ze służbami, czekamy na ich ustalenia i dalszy rozwój sprawy – powiedział rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak.
Jak poinformował Walczak, CBA poprosiło spółkę o przekazanie dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru inżyniera kontraktu.
– Postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu nie jest finansowane ze środków unijnych. Sam projekt jest finansowany ze środków europejskich, natomiast postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu jest finansowane ze środków własnych spółki – uściślił rzecznik Tramwajów Śląskich.
Ponad 700 milionów złotych dotacji
Obecnie Tramwaje Śląskie realizują dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-27 (FEnIKS) projekt "Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" o wartości szacowanej na 1,3 mld zł, przy dotacji ponad 735 mln zł.
W poprzedniej perspektywie finansowej Tramwaje Śląskie prowadziły podobny ponadmiliardowy projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBA