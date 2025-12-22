Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej

Katowice Źródło: Google Maps

Jak podano w poniedziałkowej informacji CBA, funkcjonariusze tej służby prowadzą śledztwo dotyczące zmowy przetargowej związanej z modernizacją infrastruktury tramwajowej. Nadzoruje je Prokuratura Europejska.

Wśród zatrzymanych "osoba pełniąca funkcję publiczną"

17 grudnia funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA, na wniosek Prokuratury Europejskiej, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono około 38 tys. euro w gotówce i sztabkę złota.

Zgodnie z informacją CBA śledztwo dotyczy zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanego z Unii Europejskiej.

"Wśród zatrzymanych znajduje się osoba pełniąca funkcję publiczną. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoba ta miała przekazywać poufne informacje preferowanej firmie w celu zapewnienia jej wygrania kontraktu. Podejrzanemu zarzuca się również popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym" – podało Biuro.

Pozostające w toku śledztwo ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób. Jeden z podejrzanych został decyzją sądu aresztowany.

– Współpracując ze służbami, czekamy na ich ustalenia i dalszy rozwój sprawy – powiedział rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak.

Jak poinformował Walczak, CBA poprosiło spółkę o przekazanie dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru inżyniera kontraktu.

– Postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu nie jest finansowane ze środków unijnych. Sam projekt jest finansowany ze środków europejskich, natomiast postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu jest finansowane ze środków własnych spółki – uściślił rzecznik Tramwajów Śląskich.

Ponad 700 milionów złotych dotacji

Obecnie Tramwaje Śląskie realizują dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-27 (FEnIKS) projekt "Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" o wartości szacowanej na 1,3 mld zł, przy dotacji ponad 735 mln zł.

W poprzedniej perspektywie finansowej Tramwaje Śląskie prowadziły podobny ponadmiliardowy projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

