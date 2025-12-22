Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej

Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Katowice
Źródło: Google Maps
Agenci CBA zatrzymali cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie zmowy przetargowej dotyczącej modernizacji infrastruktury tramwajowej. "Wśród zatrzymanych znajduje się osoba pełniąca funkcję publiczną" - podało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak podano w poniedziałkowej informacji CBA, funkcjonariusze tej służby prowadzą śledztwo dotyczące zmowy przetargowej związanej z modernizacją infrastruktury tramwajowej. Nadzoruje je Prokuratura Europejska.

Wśród zatrzymanych "osoba pełniąca funkcję publiczną"

17 grudnia funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA, na wniosek Prokuratury Europejskiej, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono około 38 tys. euro w gotówce i sztabkę złota.

Zgodnie z informacją CBA śledztwo dotyczy zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanego z Unii Europejskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były szef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa

Były szef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa

Polska
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku

Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku

Sebastian Klauziński

"Wśród zatrzymanych znajduje się osoba pełniąca funkcję publiczną. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoba ta miała przekazywać poufne informacje preferowanej firmie w celu zapewnienia jej wygrania kontraktu. Podejrzanemu zarzuca się również popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym" – podało Biuro.

Pozostające w toku śledztwo ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób. Jeden z podejrzanych został decyzją sądu aresztowany.

– Współpracując ze służbami, czekamy na ich ustalenia i dalszy rozwój sprawy – powiedział rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak.

Jak poinformował Walczak, CBA poprosiło spółkę o przekazanie dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru inżyniera kontraktu.

– Postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu nie jest finansowane ze środków unijnych. Sam projekt jest finansowany ze środków europejskich, natomiast postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu jest finansowane ze środków własnych spółki – uściślił rzecznik Tramwajów Śląskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
WARSZAWA
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Dwaj strażnicy więzienni w areszcie, za przyjmowanie łapówek
Łódź
CBA zatrzymało cztery osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty korupcyjne wobec wójta i jego zastępcy
Lublin

Ponad 700 milionów złotych dotacji

Obecnie Tramwaje Śląskie realizują dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-27 (FEnIKS) projekt "Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" o wartości szacowanej na 1,3 mld zł, przy dotacji ponad 735 mln zł.

W poprzedniej perspektywie finansowej Tramwaje Śląskie prowadziły podobny ponadmiliardowy projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBA

Udostępnij:
TAGI:
województwo śląskieCBAKatowiceTramwaj
Czytaj także:
Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrali wszystko co cenne, budynek hotelu zdewastowali
Kraków
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Polska
Kristi Noem
Dają trzy tysiące dolarów i bilet lotniczy. Za "samodzielną deportację"
BIZNES
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Michał Urbaniak
"Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała". Urszula Dudziak żegna byłego męża
Kultura i styl
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
WARSZAWA
wpis ig
"Trochę nawiedzone, ale do ogarnięcia". Nietypowe znaki zdziwiły mieszkańców
Świat
imageTitle
Mistrz olimpijski znów pokonany. Norweg wydarł mu zwycięstwo
EUROSPORT
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Zginęły trzy osoby, kierowca skazany
Kielce
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
METEO
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
BIZNES
Waldemar Żurek na konferencji prasowej mówił o nakazie aresztowania dla Ziobry
"Sąd oczywiście miał prawo". Żurek o sprawie Ziobry
Polska
Władimir Putin
"Financial Times" o błędnych informacjach docierających na Kreml
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
imageTitle
Ministerstwo reaguje na prześladowanie córki siatkarza. "Wydano 20 zaleceń"
EUROSPORT
Paweł Grzesiowski
Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności
Zdrowie
Utajnione zdjęcia
Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina
Świat
paczka, przesyłka
Spieszył się, by wysłać paczki. Straci auto
WARSZAWA
imageTitle
Przegrał i oskarżył rywala o oszustwo
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Lider się umacnia. Najnowszy sondaż
Polska
Zbiornik Kliaźmiński - szef mafii sołncewskiej zatonął
Śmierć pod Moskwą. W tle mafia i "krewny Putina"
Świat
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
BIZNES
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
METEO
Jeżeli w tym mieście podróżnik nie jest świadomy, dlaczego dookoła jest ładnie i nikt nie zabrania nagrywać, może łatwo wpaść w pułapkę Kremla
"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu
Michał Istel
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie
Ordynator ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
Chris Rea
Chris Rea nie żyje
Kultura i styl
48 min
pc
Wredni i z czarnym podniebieniem. Językowe mity o Kaszubach
Słowo daję
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
BIZNES
Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica