Rzuciła się do ucieczki, potrąciła policjanta, padły strzały. 30-latka w areszcie

Kobieta ma 30 lat, jest zameldowana w województwie małopolskim. Według informacji przekazywanych przez funkcjonariuszy była wcześniej poszukiwana. Miała odbyć karę 20 dni pozbawienia wolności lub zapłacić grzywnę w wysokości ponad tysiąca złotych. To, co zrobiła podczas policyjnej kontroli w Jaworznie (woj. śląskie), sprawia, że teraz może grozić jej znacznie surowsza kara.

Wrzuciła wsteczny i ruszyła

W sobotę, około godziny 18.50, patrol policji zatrzymał kierującą czarnym peugeotem 407 na ulicy Jana Pawła II w Jaworznie. – To miała być rutynowa kontrola. Funkcjonariusze chcieli sprawdzić bagaż – opowiadał TVN24 aspirant sztabowy Michał Nowak. I relacjonował, co stało się dalej: - Wylegitymowała się. Policjanci sprawdzili ją w policyjnych bazach danych. Okazało się, że widniała w nich jako poszukiwana.

Potem wszystko działo się już szybko. Jeden z funkcjonariuszy wydał polecenie 30-latce, by wysiadła z samochodu. - Kobieta wrzuciła bieg wsteczny i ruszyła do tyłu. Póki auto jeszcze nie było rozpędzone, policjant próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki – opowiada Nowak. Bezskutecznie. 30-latka zaczęła uciekać, ciągnąc za autem policjanta, który usiłował ją zatrzymać. Funkcjonariusz się przewrócił. – Kierująca wrzuciła pierwszy bieg, dynamicznie ruszyła. W tym momencie padły dwa strzały w kierunku tego pojazdu. Policjant liczył na to, że będzie w stanie unieruchomić samochód. To nie przyniosło skutku – relacjonował Nowak.