Podczas zatrzymania padł strzał. Poszukiwany 29-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło w Jaworznie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek nad zalewem Sosina w Jaworznie (województwo śląskie). Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zatrzymany mężczyzna był od zeszłego roku poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. Ma do odbycia karę 3,5 roku więzienia. To 29-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

Padł strzał

Z nieoficjalnych informacji wynika, że gdy 29-latek zauważył funkcjonariuszy, podjął próbę ucieczki. Wtedy policjant oddał strzał w powietrze.

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego.