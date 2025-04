Autobus przytrzasnął kobiecie drzwiami rękę podczas gdy wysiadała Źródło: TVN24

Dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat uratowały życie 78-letniej kobiecie. Jechały tym samym autobusem. Gdy zatrzymał się na przystanku, kobieta wysiadła, ale drzwi przytrzasnęły jej rękę. Kierowca ruszył, wtedy dziewczynki zaczęły krzyczeć na całe gardło. Zatrzymał się, kobieta upadła i złamała rękę. Dziewczynki wybiegły jej pomóc.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17 w Jaworznie. 56-letni kierowca autobusu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie zatrzymał się na przystanku. Z autobusu wysiadała 78-letnia kobieta.

- Nie zdążyła wysiąść i kierowca zamknął drzwi. Przytrzasnął jej rękę. Kobieta była już na przystanku, a jej ręka została uwięziona w autobusie. Ruszył, ciągnąc kobietę za sobą - relacjonuje podkomisarz Artur Szymik z jaworznickiej policji.

Dziewczynki uratowały kobiecie życie

Sytuację zauważyły jadące autobusem dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat. - Zaczęły krzyczeć na całe gardło i uratowały tej kobiecie życie - mówi Szymik.

Kierowca zatrzymał się, otworzył drzwi, wypuścił dzieci i odjechał.

- 78-latka upadła i złamała rękę. Dziewczynki wysiadły i pobiegły do niej - opisuje podkomisarz.

Kierowca był trzeźwy. Wyjaśniał wezwanym na miejsce policjantom, że niczego nie zauważył. - Był przekonany, że dziewczynki krzyczą, bo chcą wysiąść. Dopiero gdy inny podróżny powiedział mu, że stało się coś złego, zatrzymał się i także pobiegł do kobiety - mówi Szymik.

Ciągnął ją za autobusem kilkanaście metrów

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, autobus stał około 100 metrów od przystanku. Na jakim odcinku kierowca ciągnął kobietę za pojazdem? Jak mówi Szymik, wyjaśni to śledztwo, przesłuchanie świadków i kierowcy, a przede wszystkim analiza nagrania z monitoringu, zabezpieczonego w autobusie.

- Wstępnie policjanci ocenili, że kobieta była ciągnięta za autobusem kilkanaście metrów - mówi Szymik.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. 78-latka została zabrana do szpitala. Policja zapowiada, że oficjalnie podziękuje dziewczynkom. - Zasłużyły na to. Także dyrektor szpitala, w którym jest 78-latka, o to się upomniał - dodaje Szymik.

