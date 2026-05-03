Katowice

Pożar w Gliwicach. Ogień objął składowane odpady

W Gliwicach na terenie fabryki w niedzielę wieczorem wybuchł pożar, który objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub elementy po rozbiórce. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie.

Jak przekazały władze miasta, do zdarzenia doszło w rejonie Fabryki Drutu. "Przy ulicy Jana Śliwki doszło do pożaru. Na miejscu trwa akcja gaśnicza" - poinformowano w komunikacie.

Ogień objął materiały składowane na zewnątrz. Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie okolicy zdarzenia.

Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano również zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie monitorował jakość powietrza w rejonie pożaru.

Prezydentka Gliwic: badamy jakość powietrza

Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała na antenie TVN24, że pożar wybuchł po godzinie 19.30 na terenie prywatnej fabryki, gdzie od kilku dni trwały prace rozbiórkowe jednej z hal. - To jest teren fabryki, który jest ogrodzony. Tam faktycznie od czterech dni trwała rozbiórka jednej z hal, to jest pięć hal, które są ze sobą połączone - mówiła.

Jak dodała, ogień początkowo objął jeden obiekt, jednak szybko się rozprzestrzenił. - Pierwotnie zajęta była jedna hala, teraz to jest teren, który obejmuje całość hal. Właściciel szacuje, że to jest pomiędzy półtora a dwa hektary - poinformowała.

Zaznaczyła, że dogaszanie może być długotrwałe. - Trudne będzie dogaszanie, szykujemy się, że może to potrwać nawet do rana. Stąd decyzja, że na miejscu jest specjalne laboratorium badające stan powietrza, żebyśmy wiedzieli, czy informować mieszkańców o ewentualnych działaniach. Na razie nie ma takich informacji. Jest bezpiecznie - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, przyczyny pożaru nie są jeszcze znane i będą ustalane przez policję. Dodała również, że sytuacja jest dynamiczna i liczba zastępów na miejscu się zmienia.

- To, co dla mnie jest istotne, to że nie ma osób poszkodowanych i to jest najważniejsza informacja - zaznaczyła.

"Pozwólmy działać strażakom"

O szczegółach pożaru na antenie TVN24 mówił również Paweł Frątczak, były rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak zaznaczył, śląscy strażacy mają bardzo duże doświadczenie w gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych.

- Zaapelowałbym do mieszkańców i do kierowców - poza ograniczeniem swojej aktywności, żeby nie przemieszczali się w tamten rejon - do słuchania komunikatów, które są oficjalnie wydawane przez władze samorządowe, a także przez straż pożarną - powiedział Frątczak.

Przekazał też, że "tego typu pożary nie są łatwe do gaszenia". - Trudno w tej chwili powiedzieć, jakie materiały są objęte pożarem. Natomiast oczywiście każdy pożar, tym bardziej kiedy robi się ciemno, ma określone widowisko - mówił były rzecznik.

- Na pewno to wzbudza zainteresowanie wielu mieszkańców. Każdy by chciał udokumentować to poprzez zdjęcie, pochwalenie się na mediach społecznościowych, natomiast to jest zawsze ten problem, z którym borykają się służby porządkowe, czyli policjanci a także my, którzy prowadzimy działania ratownicze. Jeszcze raz apeluję: na pewno jest to coś nadzwyczajnego, ale pozwólmy działać strażakom - oznajmił Frątczak.

Autorka/Autor: Agata Nalepa

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

