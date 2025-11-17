Ewakuacja mieszkańców i uczniów. Znaleziono niewybuch

Policja w Gliwicach poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, że "z uwagi odnaleziony niewybuch w okolicach skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej i Św. Marka, ruch w tych okolicach zostanie wstrzymany przez kilka godzin".
Podróżującym z centrum w stronę radiostacji policja proponuje kierować się na ulicę Opolską lub Świętojańską, natomiast, podróżującym w przeciwną stronę - na ulicę Skowrońskiego lub Grottgera.
Na miejsce jadą saperzy z Jastrzębia-Zdroju. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13.
W pobliżu znajduje się szkołą podstawowa. Jak dowiedzieliśmy się w zespole prasowym policji, na czas zabezpieczenia niewybuchu, uczniowie będą musieli przenieść się do innego skrzydła placówki.
Ewakuowani są również mieszkańcy pobliskich kamienicy i bloku.
Niewybuch RG42 to granat ręczny odłamkowy
