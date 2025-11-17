Ewakuacja mieszkańców i uczniów. Znaleziono niewybuch

Gliwice Źródło: Google Earth

Policja w Gliwicach poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, że "z uwagi odnaleziony niewybuch w okolicach skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej i Św. Marka, ruch w tych okolicach zostanie wstrzymany przez kilka godzin".

Podróżującym z centrum w stronę radiostacji policja proponuje kierować się na ulicę Opolską lub Świętojańską, natomiast, podróżującym w przeciwną stronę - na ulicę Skowrońskiego lub Grottgera.

Na miejsce jadą saperzy z Jastrzębia-Zdroju. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13.

W pobliżu znajduje się szkołą podstawowa. Jak dowiedzieliśmy się w zespole prasowym policji, na czas zabezpieczenia niewybuchu, uczniowie będą musieli przenieść się do innego skrzydła placówki.

Ewakuowani są również mieszkańcy pobliskich kamienicy i bloku.

Niewybuch RG42 to granat ręczny odłamkowy

Niewybuch znaleziono w Gliwicach Źródło: policja śląska

