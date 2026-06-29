Katowice Cztery ciężarówki zderzyły się na autostradzie Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadek czterech ciężarówek na autostradzie A4 w Gliwicach Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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Około godz. 7.30 w Gliwicach na wysokości 316,7 km autostrady A4 zderzyły się cztery ciężarówki. Nie żyje jeden z kierowców. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany.

- Ruch pojazdów odbywa się objazdem - drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4 i na autostradę A1. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o wybór tras alternatywnych, co pozwoli ograniczyć tworzenie się zatorów, jak i usprawni działanie służb ratunkowych oraz prowadzonych czynności - przekazała dziennikarzom nadkom. Marzena Szwed, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Na autostradzie zderzyły się cztery ciężarówki Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 Źródło zdjęcia: Śląska Policja

Źródło: Google Maps

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