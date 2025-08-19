800 kilogramów narkotyków i pseudokibice w tle. Zarzuty dla 170 osób

cbsp

Komisarz Paweł Żukowski z CBŚP przekazał, że trzon grupy zajmującej się dostawami środków odurzających stanowili Polacy mieszkający na stałe w Hiszpanii. Tam na szeroką skalę organizowali transporty ziela konopi do kilkunastu krajów europejskich, w tym przede wszystkim do Republiki Irlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Austrii oraz państw skandynawskich.

Część narkotyków trafiła również do Polski. Transportowane były w kołach zapasowych ciężarówek należących do polskich firm spedycyjnych, a także w specjalnie przygotowanych skrytkach albo w przygotowanych przestrzeniach pojazdów dostawczych.

- Jednorazowy transport obejmował od 40 do 200 kilogramów narkotyków. Grupa ta działała co najmniej od 2017 roku i wprowadziła do obrotu na terenie UE kilkanaście ton marihuany oraz innych narkotyków - dodał Żukowski.

CBŚP przejęło 800 kg narkotyków Źródło: CBŚP

Grupy zajmujące się dalszym odbiorem środków odurzających i ich dystrybucją również składały się z Polaków i działały głównie na terenie Irlandii oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Polscy policjanci współpracowali przy tej akcji z organami ścigania kilku państw Unii Europejskiej, w tym Królestwa Hiszpanii, Irlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Czeskiej i Republiki Włoskiej.

Całość międzynarodowych działań była koordynowana we współpracy z Europolem i Eurojustem.

Narkotyki w lodówce Źródło: CBŚP

CBŚP przejęło 800 kilogramów narkotyków

Dzięki temu zabezpieczono 600 kilogramów marihuany, 180 kg haszyszu, 40 kilogramów siarczanu amfetaminy, a także siedem sztuk broni palnej oraz kilkaset sztuk amunicji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad miliard złotych.

Narkotyki warte ponad 1 miliard złotych Źródło: CBŚP

Dotychczas zarzuty przedstawiono ponad 170 osobom, z czego wobec ponad 110 osób w różnym czasie stosowane było tymczasowe aresztowanie. Śledztwo jest nadal w toku. Sprawę prowadzi gliwicka prokuratura.

Zapadły już pierwsze wyroki skazujące oskarżonych na kary powyżej 10 lat więzienia.

Wśród zatrzymanych pseudokibice Źródło: CBŚP

Na poczet przyszłych roszczeń zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 50 milionów złotych, także znajdujące się poza granicami kraju, w tym na terenie Królestwa Hiszpanii i Irlandii. W ramach śledztwa zabezpieczono również waluty cyfrowe, w tym bitcoiny i ethereum o aktualnej wartości ponad miliona złotych oraz luksusowe zegarki i samochody.