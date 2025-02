W autobusie uderzyła nastolatkę szklaną butelką, która rozbiła się na jej głowie

Atak szklaną butelką

Zarzut

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej za to do 5 lat więzienia. Jak mówi Osmólski, 34-latka przyznała się do zarzutu i zawnioskowała o dobrowolnie poddanie się karze. Chciałaby jednego roku pozbawienia wolności - kontrolowanych prac społecznych. Zadecyduje o tym sąd. Do rozstrzygnięcia istotne będzie między innymi, jak długo potrwa rozstrój zdrowia u 17-latki, do tygodnia czy dłużej.