Weszła na przejazd kolejowy, chociaż migało czerwone światło. Dostała szlabanem w głowę

Gdy piesza wchodziła na przejazd kolejowy w Częstochowie, szlabany opadały i migało czerwone światło. - To śmiertelne niebezpieczeństwo, zagrożone mandatem do 2,5 tysiąca złotych - komentuje policjantka. Nie wiadomo, czy uda się dotrzeć do kobiety, ale już została ukarana. Szlaban uderzył ją w głowę. Na szczęście wstała o własnych siłach.