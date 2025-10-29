Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA

Częstochowa Źródło: Google Earth

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Łukasz B. - przewodniczącego rady miasta w Częstochowie. Jak podaje "Dziennik Zachodni", stało się to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w którym B. jest dyrektorem.

- Potwierdzam, że doszło do zatrzymania Łukasza B. Jest to kontynuacja postępowania dotyczącego korupcyjnego procederu dotyczącego Bartłomieja S. Łukasz B. został zatrzymany w charakterze podejrzanego. Oprócz niego zatrzymano jeszcze jedną osobę. Obecnie trwają czynności śledczych - powiedziała tvn24.pl Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Według ustaleń "DZ", śledczy zabezpieczyli na miejscu zatrzymania nośniki danych i dokumenty. Będą one analizowane przez prokuraturę.

Zarzucają mu korupcję i pranie brudnych pieniędzy

Bartłomiej S. to samorządowiec, urzędnik i polityk PO. Prokuratura zarzuca mu korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Byłego wicemarszałka województwa śląskiego CBA zatrzymało 23 października 2024 roku. Jest podejrzany o m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz o uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści.

Do zarzucanych mu czynów miało dochodzić podczas pełnienia przez polityka funkcji wicemarszałka, jak i okresu, gdy był wiceprezydentem Częstochowy.

Po zatrzymaniu i aresztowaniu S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Został również zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego częstochowskich struktur tej partii, a także członka zarządu regionu śląskiego. Podejrzany spędził w areszcie pół roku. W maju 2025 Prokuratura Krajowa zamieniła mu areszt na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju i kontaktowania się z innymi osobami, związanymi ze śledztwem.

W ostatnich wyborach samorządowych S. dostał się do śląskiego sejmiku z listy KO i wszedł do nowego zarządu popieranego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Wcześniej był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowy, a także wiceprezydentem tego miasta.

