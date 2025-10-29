Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Częstochowa
Źródło: Google Earth
Kolejne zatrzymanie w związku z aferą korupcyjną dotyczącą byłego wicemarszałka województwa śląskiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Łukasza B., przewodniczącego rady miasta w Częstochowie.

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Łukasz B. - przewodniczącego rady miasta w Częstochowie. Jak podaje "Dziennik Zachodni", stało się to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w którym B. jest dyrektorem.

- Potwierdzam, że doszło do zatrzymania Łukasza B. Jest to kontynuacja postępowania dotyczącego korupcyjnego procederu dotyczącego Bartłomieja S. Łukasz B. został zatrzymany w charakterze podejrzanego. Oprócz niego zatrzymano jeszcze jedną osobę. Obecnie trwają czynności śledczych - powiedziała tvn24.pl Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Według ustaleń "DZ", śledczy zabezpieczyli na miejscu zatrzymania nośniki danych i dokumenty. Będą one analizowane przez prokuraturę.

Zarzucają mu korupcję i pranie brudnych pieniędzy

Bartłomiej S. to samorządowiec, urzędnik i polityk PO. Prokuratura zarzuca mu korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Byłego wicemarszałka województwa śląskiego CBA zatrzymało 23 października 2024 roku. Jest podejrzany o m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz o uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści.

Do zarzucanych mu czynów miało dochodzić podczas pełnienia przez polityka funkcji wicemarszałka, jak i okresu, gdy był wiceprezydentem Częstochowy.

Po zatrzymaniu i aresztowaniu S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Został również zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego częstochowskich struktur tej partii, a także członka zarządu regionu śląskiego. Podejrzany spędził w areszcie pół roku. W maju 2025 Prokuratura Krajowa zamieniła mu areszt na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju i kontaktowania się z innymi osobami, związanymi ze śledztwem.

W ostatnich wyborach samorządowych S. dostał się do śląskiego sejmiku z listy KO i wszedł do nowego zarządu popieranego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Wcześniej był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowy, a także wiceprezydentem tego miasta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl, Dziennik Zachodni, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolitykaCzęstochowaCBA
Czytaj także:
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków
Luwr
Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 
Świat
imageTitle
Skandal w derbach. Na stadionie pojawił się ogień
EUROSPORT
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
METEO
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Co się wydarzyło? Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
WARSZAWA
Joanna Mucha
Chce zastąpić Hołownię. "Kocham wyzwania"
Polska
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
METEO
Elżbieta Witek
Nowe zadanie dla byłej marszałek
Polska
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście
Poznań
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
METEO
Kierowcy dwóch autobusów zatrzymali pijanego kierowcę
Autobusami zablokowali pijanego kierowcę. Nagranie
Trójmiasto
imageTitle
Koniec kariery? Krychowiak w kadrze na mecz
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Ataki na Krymie i w Rosji. Celem rafinerie, cenna broń i oficer sił specjalnych
Świat
Żołnierze USA w Polsce
Grupa Bojowa wraca do domu. "Ta korekta nie zmieni sytuacji bezpieczeństwa w Europie"
Świat
shutterstock_2230435805
"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"
Piotr Wójcik
Szymon Hołownia
Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry? Hołownia odpowiada
Polska
detroit general motors shutterstock_2387047647
Wielki producent szykuje zwolnienia
BIZNES
shutterstock_1901254039
Niedobory witaminy C i D mogą skutkować infekcją. Jak chronić się przed infekcją?
Anna Bielecka
imageTitle
Stoch nie może doczekać się igrzysk. "Podniosła chwila"
EUROSPORT
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica