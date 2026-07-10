Autobus spłonął na łącznicy z autostradą. Nagranie
Na skrzynkę Kontakt24 wysłano do nas nagranie palącego się autobusu w pobliżu 417,8 km autostrady A1. Pojazd znajduje się na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy - obok wiaduktu, którym biegnie autostrada.
- Podróżowały nim 22 osoby, łącznie z kierowcą. Wszyscy opuścili pojazd przed przyjazdem jednostek. Zabrali swoje walizki. Autobus się doszczętnie spalił - przekazał tvn24.pl dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Słup dymu był widoczny z autostrady. Dyżurny straży dodał, że prawdopodobnie pożar zaczął się od awarii związanej z hamulcami.
Jak poinformowała nas podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, obecnie ruch łącznikiem jest zablokowany. Nie można zarówno wjechać na autostradę, jak i z niej zjechać.