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Częstochowa

Autobus spłonął na łącznicy z autostradą. Nagranie

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Pasażerowie i kierowca opuścili autobus
Pożar autobusu na łącznicy z autostradą A1, Częstochowa
Źródło wideo: Kontakt24 / Adrianna
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Adrianna
Pod wiaduktem, przez który przebiega autostrada A1, spłonął doszczętnie autobus. Pasażerowie i kierowca opuścili pojazd przed przyjazdem służb. Zjazd na Częstochowę jest zablokowany.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na skrzynkę Kontakt24 wysłano do nas nagranie palącego się autobusu w pobliżu 417,8 km autostrady A1. Pojazd znajduje się na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy - obok wiaduktu, którym biegnie autostrada.

- Podróżowały nim 22 osoby, łącznie z kierowcą. Wszyscy opuścili pojazd przed przyjazdem jednostek. Zabrali swoje walizki. Autobus się doszczętnie spalił - przekazał tvn24.pl dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Pożar autokaru na autostradzie A1 w kierunku Katowic
Pożar autokaru przy autostradzie A1 w kierunku Katowic
Źródło: Kontakt24 / Kalina

Słup dymu był widoczny z autostrady. Dyżurny straży dodał, że prawdopodobnie pożar zaczął się od awarii związanej z hamulcami.

Jak poinformowała nas podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, obecnie ruch łącznikiem jest zablokowany. Nie można zarówno wjechać na autostradę, jak i z niej zjechać.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
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Tagi:
Autostrada A1
Mateusz Czajka
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Dziennikarz tvn24.pl
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