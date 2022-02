"Nie można założyć jednego scenariusza". Wciąż szukają Aleksandry i jej córki Oliwii

52-letni Krzysztof R. został aresztowany pod zarzutem zabójstwa 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Znali się. Podejrzany nie przyznał się do zbrodni i nie odnaleziono ciał ofiar. Policjanci wciąż poszukują kobiet i biorą pod uwagę każdy scenariusz. Apelują też o pomoc do wszystkich, którzy widzieli zaginione i ich samochód w ostatnim czasie.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe od poniedziałku 14 lutego prowadziła śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Jak zaznaczał Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, była to robocza kwalifikacja. Zmieniła się już we wtorek wieczorem. 52-letni Krzysztof R. z Częstochowy usłyszał zarzut zabójstwa Aleksandry i Oliwii.

Według śledczych do zbrodni miało doszło 10 lutego. Ciał kobiet do dzisiaj nie odnaleziono.

W mieszkaniu były telefony Aleksandry i Oliwii

Krzysztof R. ma działkę w sąsiedztwie Aleksandry

Rodzinne Ogródki Działkowe "Przyjaźń" oddalone są od bloku na Bienia o około pięciu kilometrów. To rozległy teren w otoczeniu domków jednorodzinnych i lasów. Peryferia miasta. - Mamy 574 działki na 35 hektarach. Tylko parę działek nie ma altanki, a tak to na każdej działce coś stoi. Na pozostałych 10 hektarach nie ma nic, tylko zarośla i stawiki - mówi Jan Tauzowski, prezes ROD.

Na ogródki prowadzą dwie bramy, od ulic Żyznej i Gronowej. Ale, jak mówi Tauzowski, bramy są zamknięte i żaden działkowicz nie ma do nich klucza. Przed bramami są parkingi, a do środka nie można wjeżdżać, bo samochody rozjeżdżają alejki. Jeśli działkowicz chce wjechać, by coś przewieźć, musi zgłosić to prezesowi i wtedy on otwiera bramę.