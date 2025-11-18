Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Uciekł i sam pojechał do szpitala

Częstochowa. Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Częstochowie, do zdarzenia doszło we wtorek (11 listopada). Przed szpitalem pojawił się 44-letni obywatel Ukrainy. Miał wyraźne obrażenia ciała i potrzebował pomocy medycznej.

Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili

"Okazało się, że 44-latek tego dnia w okolicy przejazdu kolejowego przy ulicy Kiedrzyńskiej w Częstochowie został wciągnięty przemocą do samochodu przez dwóch mężczyzn i przewieziony do garażu w centrum miasta. Tam sprawcy, przy użyciu młotka, dotkliwie go pobili, polewali wrzątkiem i grozili pozbawieniem życia. Następnie przewieźli go na teren jednej z firm, gdzie skrępowali i zamknęli w pomieszczeniu" - podała częstochowska policja w komunikacie.

Sprawcy złamali mężczyźnie nogę i poparzyli go.

Jak przekazała policja, 44-latek "wykorzystał moment nieuwagi napastników", wyswobodził się i przedostał do ciężarówki, którą dojechał do szpitala.

Prokuratorskie zarzuty

"Motywem działania oprawców były rozliczenia związane z obrotem narkotykami. Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty, za co grozić im może kara nawet do 25 lat więzienia" - poinformowała policja.

- W toku śledztwa policjanci zatrzymali siedmiu mieszkańców Częstochowy w wieku od 26 do 63 lat. Prokurator przedstawił tym mężczyznom zarzuty pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem w postaci pobicia młotkiem i polewania wrzątkiem. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw - przekazał prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec sześciu zatrzymanych tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury wobec czterech podejrzanych. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe i poręczenia majątkowe.

