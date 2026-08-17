Zaatakował kobietę nożem. 31-latka jest w ciężkim stanie
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ul. Wolności w Częstochowie. Jak podaje lokalna policja, obywatelka Ukrainy została ugodzona kilkukrotnie nożem.
Policja zaraz po zdarzeniu zatrzymała podejrzanego o atak. To 37-letni Ukrainiec. Był nietrzeźwy.
Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie ciężkim, ale niezagrażającym życiu. 37-latek we wtorek zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty.
Policja ustala okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna ataku.
Źródło: tvn24.pl