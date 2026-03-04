Potrącił rowerzystkę, gdy próbował ją wyprzedzić

W środę około godziny 9.45 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na ulicy Ludowej.
"74-letnia rowerzystka, jadąc ulicą Ludową w kierunku Częstochowy, została potrącona przez pojazd ciężarowy marki Scania, którego kierujący wykonywał manewr jej wyprzedzania" - podała Komenda Miejska Policji w Częstochowie.
Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
