Potrącił rowerzystkę, gdy próbował ją wyprzedzić

Częstochowa Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę około godziny 9.45 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na ulicy Ludowej.

"74-letnia rowerzystka, jadąc ulicą Ludową w kierunku Częstochowy, została potrącona przez pojazd ciężarowy marki Scania, którego kierujący wykonywał manewr jej wyprzedzania" - podała Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala.

Potrącenie rowerzystki w Częstochowie Źródło: KMP w Częstochowie

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Potrącenie rowerzystki w Częstochowie Źródło: KMP w Częstochowie

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD