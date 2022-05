Sprzeczali się o dzieci, o jej nowego partnera. "Poszedł za nią do auta, zacisnął ręce na szyi, ciało ukrył przy drodze"

30-letni Krystian W. z Częstochowy został oskarżony o zabójstwo żony. Śledczy ustalili, że małżonkowie nie mieszkali już razem i sprzeczali się o wspólne dzieci. 27-letnia Karolina miała nowego partnera. Pewnego sierpniowego dnia nad ranem wyszła do auta po telefon i zniknęła. Jej ciało znaleziono w rowie, było spalone i przykryte gałęziami. Do jej męża śledczych doprowadził monitoring.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Krystianowi W.. Mężczyzna odpowie za zabójstwo żony, 27-letniej Karoliny ..

"Śledził ich, gdy podążali na rodzinną imprezę"

W śledztwie ustalono, że od 2021 roku małżeństwo Karoliny W. i Krystiana W. przeżywało kryzys i małżonkowie nie zamieszkiwali wspólnie. Kobieta była w związku z innym mężczyzną i to miało być przyczyną nieporozumień Mieli się także sprzeczać o sposób sprawowania opieki nad dwójką kilkuletnich dzieci.

"Krystian W. śledził ich, gdy podążali na imprezę oraz w drodze powrotnej" - relacjonuje Ozimek. Po powrocie do mieszkania partner Karoliny W. zorientował się, że zostawił w samochodzie telefon. Kobieta poszła po telefon. Wtedy, według prokuratury, podszedł do niej Krystian W.

Krystian W. przyznał się do zabójstwa żony (wideo z 1 września 2021)

Krystian W. przyznał się do zabójstwa żony (wideo z 1 września 2021) Fakty TVN

"Uderzył ją kilka razy w głowę, chwycił rękami za szyję, zacisnął"

"Pomiędzy małżonkami doszło do sprzeczki, w trakcie której oskarżony uderzył pokrzywdzoną kilka razy w głowę jakimś twardym przedmiotem. Następnie Krystian W. chwycił ją obiema rękami za szyję i mocno zacisnął, w wyniku czego spowodował jej gwałtowne uduszenie. Potem umieścił zwłoki Karoliny W. na tylnym siedzeniu swojego samochodu i przewiózł do miejscowości Łobodno, znajdującej się kilkanaście kilometrów od Częstochowy. Tam ukrył zwłoki w rowie przy drodze gruntowej z dala od zabudowań mieszkalnych i przykrył gałęziami, a następnie polał je substancją łatwopalną i podpalił. Potem zasypał zwłoki ziemią i śmieciami, w ten sposób, że nie były widoczne oraz wrócił do Częstochowy" - opisuje prokurator.