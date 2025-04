Wandale zniszczyli autobus i sprzęt klubu motocrossowego

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu rybnickiego Źródło: Google Earth

Nieznana grupa osób zniszczyła autokar i sprzęt klubu Motocross w Czerwionce-Leszczynach na Śląsku. "Powyrywane kable, fotele, lampy, powybijane szyby" - poinformował klub. Straty to około 15 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona na policję.

"Z przykrością, ale i z ogromnym gniewem informujemy: grupa małoletnich zdewastowała nasz autobus, polewaczkę i sprzęt klubowy. Powyrywane kable, fotele, lampy, powybijane szyby i nie tylko. To nie tylko rzeczy – to lata pracy, pasji i historii, które zostały zniszczone w kilka chwil. Brak szacunku, brak wychowania i zero odpowiedzialności" - poinformował w mediach społecznościowych Motocross Klub Czerwionka.

Jak poinformował nas Ryszard Misiarz, prezes zarządu Stowarzyszenia Motocross Klub Czerwionka, sprawa dewastacji została zgłoszona na policję.

- To się wydarzyło w zeszłym tygodniu, dokładnie nie wiemy kiedy. Dopiero po fakcie zobaczyliśmy, że coś takiego się stało. Szacunkowe straty to od 10 do 15 tysięcy złotych - powiedział Ryszard Misiarz.

