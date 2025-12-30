Ranny myszołów leżał na grobli. Pomogli mieszkańcy i dzielnicowy

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w piątek po południu. "Z informacji wynikało, że ptak może być ranny i wymaga natychmiastowej pomocy" – podaje śląska policja.
Myszołów ma szansę na powrót do zdrowia
Na miejsce został skierowany dzielnicowy asp. sztab. Dawid Wocław, który razem z mieszkańcami zajął się myszołowem do czasu przekazania go pod opiekę Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
"To zdarzenie doskonale pokazuje, jak istotna jest czujność mieszkańców oraz dobra współpraca ze służbami. Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu wielu osób, możliwe było udzielenie pomocy dzikiemu zwierzęciu, które teraz ma szansę na powrót do naturalnego środowiska" – komentują policjanci.
