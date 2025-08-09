Logo strona główna
Katowice

Pożar w bloku w Chorzowie. Jedna osoba nie żyje

Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Zastępca komendanta miejskiego PSP w Chorzowie o pożarze budynku
Źródło: TVN24
Po północy w mieszkaniu jednego z bloków w Chorzowie wybuchł pożar. W budynku strażacy znaleźli zwęglone ciało, a pięć osób trafiło do szpitala. Łącznie ewakuowano 17 osób. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru.

Krótko przed godziną 1 w nocy z piątku na sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka w Chorzowie. Pożar pojawił się w jednym z mieszkań na trzecim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. Podczas przeszukiwania budynku strażacy znaleźli zwęglone ciało.

Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Źródło: TVN24

Starszy brygadier Adam Nasiek, zastępca komendanta miejskiego PSP w Chorzowie mówił, że strażacy, przyjmując zgłoszenie, usłyszeli, że z budynku wydobywa się "bardzo duże zadymienie". Przekazał, że łącznie ewakuowanych zostało 17 osób.

Pożar został opanowany, trwa dogaszanie. W akcji uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo co mogło być przyczyną pożaru.

pc

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Chorzów pożar Straż pożarna
