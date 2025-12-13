Zaginął pięć miesięcy temu, ciało znaleźli w zbiorniku na deszczówkę

Zatrzymali kolegę zmarłego Michała K. Źródło: Śląska policja

Podczas poszukiwań zaginionego 49-latka funkcjonariusze, jak podaje policja, wykonali szereg czynności.

"Przesłuchali świadków, prowadzili działania w terenie, wielokrotnie przeszukując rejon, w którym ostatnio był widziany mężczyzna, równolegle prowadząc operacyjne sprawdzenia, weryfikując wszelkie informacje, które mogłyby ich naprowadzić na trop zaginionego. Nie wykluczali żadnej z hipotez, włącznie z tą, że mężczyzna nie żyje, a do jego zaginięcia mogła przyczynić się znajoma mu osoba. Im więcej informacji zebrali, tym bardziej zawężali trop" – czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Ciało w zbiorniku

Przełom nastąpił w miniony czwartek, 11 grudnia. Ciało Michała K. znaleziono w zbiorniku na deszczówkę w Chełmie Śląskim. "Na miejscu do późnych godziny nocnych trwały czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach. Śledczy zatrzymali znajomego zaginionego. Mężczyzna jest podejrzany o to, że zabił 49-letniego kolegę i pozbył się ciała" – informuje policja.

65-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratury został umieszczony w tymczasowym areszcie.

