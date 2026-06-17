Bytom
Wypadek w kopalni. Trwa akcja ratunkowa
Do wypadku doszło w środę około godziny 16 w kopalni w Bytomiu. Rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego potwierdził zadysponowanie dwóch specjalistycznych zastępów ratowniczych oraz pogotowia pomiarowego. Jak podaje "Dziennik Zachodni", do zdarzenia doszło na terenie jednego z prywatnych zakładów.
Jak przekazał Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, na powierzchni znajdują się trzy osoby, z czego dwie pojechały na obserwacje.
- Wszystkie są w stanie dobrym. To są górnicy, którzy pracowali pod ziemią - powiedział Łukasz Pach.
Jak dodał, pod ziemią jest jeszcze jeden przysypany górnik, z którym obecnie nie ma kontaktu.
Trwa akcja ratunkowa.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
Źródło: tvn24.pl