Bytom Wypadek w kopalni. Trwa akcja ratunkowa Michał Malinowski |

Wypadek w kopalni. Nie żyją dwaj górnicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

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Do wypadku doszło w środę około godziny 16 w kopalni w Bytomiu. Rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego potwierdził zadysponowanie dwóch specjalistycznych zastępów ratowniczych oraz pogotowia pomiarowego. Jak podaje "Dziennik Zachodni", do zdarzenia doszło na terenie jednego z prywatnych zakładów.

Jak przekazał Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, na powierzchni znajdują się trzy osoby, z czego dwie pojechały na obserwacje.

- Wszystkie są w stanie dobrym. To są górnicy, którzy pracowali pod ziemią - powiedział Łukasz Pach.

Do wypadku doszło na terenie kopalni w Bytomiu Źródło zdjęcia: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Jak dodał, pod ziemią jest jeszcze jeden przysypany górnik, z którym obecnie nie ma kontaktu.

Trwa akcja ratunkowa.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.