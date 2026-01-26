Bez prawa jazdy, za to z promilami. Próbował uniknąć kontroli

31-latkowi grozi do pięciu lat więzienia Źródło: Śląska policja

Policjanci w niedzielę rano na ulicy Kędzierzyńskiej w Bytomiu chcieli zatrzymać do kontroli kierującego pojazdem marki Opel. Ten zaczął uciekać. Już po kilku minutach pościgu został jednak zatrzymany w alei Jana Pawła II. W pojeździe znajdowali się dwaj mężczyźni.

"Kierujący nie miał prawa jazdy, ponieważ zostało mu w przeszłości zatrzymane za spowodowanie wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili też stan jego trzeźwości. 31-letni mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu, a wartość ta rosła wraz z kolejnymi badaniami" - poinformowano w komunikacie śląskiej policji. "Na fotelu pasażera siedział właściciel auta, który także był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad trzy promile" - dodano.

Grozi mu pięć lat więzienia

31-latek został przewieziony do bytomskiej komendy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Odpowie za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu (grozi za to kara do trzech lat więzienia) i za ucieczkę (do pięciu lat).

