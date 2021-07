"Siedem strzałów do brata, po jednym do bratowej i 17-letniego bratanka". List gończy za Jackiem Jaworkiem

Podejrzany o zabójstwo trzech osób Jacek Jaworek jest wciąż poszukiwany. Mimo to na wniosek prokuratury sąd wydał wczoraj decyzję o areszcie dla mężczyzny. Wszystko po to, by wydać za nim list gończy.

We wtorek w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prokurator Edyta Kubska wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztu na 14 dni od dnia zatrzymania podejrzanego Jacka Jaworka. Argumentowała, iż "działając jednym czynem z pobudek zasługujących na szczególne potępienie, z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Justyny J., Janusza J. i Jakuba J. dokonał ich zabójstwa przez oddanie strzału z broni palnej , co wyczerpuje znamiona czynu określonego w artykule 148 Kodeksu karnego".

Sąd zgodził się z prokuraturą. W decyzji sądu o zastosowaniu aresztu padła informacja o tym, ile strzałów oddał Jaworek do swoich bliskich. - Dokonał ich zabójstwa przez oddanie z broni palnej siedmiu strzałów do Janusza J., jednego strzału do Justyny J. i jednego strzału do Jakuba J. - wyliczył sędzia.