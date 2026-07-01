Katowice Zabawa lub ciekawość. Defibrylator nie działa Oprac. Mateusz Czajka |

Pogotowie ratunkowe: urządzenie AED jest tak skonstruowane, aby mógł je obsłużyć każdy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Bielsko-Biała

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Od 20 czerwca defibrylator na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej stoi bezużyteczny. Jak informuje ratusz, "wszystko wskazuje na to, że nie działa, bo ktoś, dla zabawy czy z ciekawości, otworzył urządzenie". Nieznana osoba zrobiła to 20 czerwca koło godziny 16 . Otwarto kapsułę, co uruchomiło urządzenie. Niestety naruszone zostały plomby jednorazowych elektrod, przez co urządzenie jest na razie bezużyteczne, ponieważ tych nie można już użyć.

Defibrylator z Bielska-Białej na razie jest bezużyteczny Źródło zdjęcia: UM Bielsko-Biała

"Tego popołudnia, kiedy doszło do incydentu, na Placu Wojska Polskiego odbywała się impreza plenerowa. Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego nadzorujący wydarzenie wysłał zapytanie do organizatora imprezy, policji, straży pożarnej; sprawdzono też monitoring miejski - nikt nie stwierdził, że zaistniała potrzeba użycia defibrylatora. Obrotowa kamera na Placu Wojska Polskiego również niczego nie zarejestrowała" - przekazał w komunikacie ratusz.

Nawet dwa miesiące czekania na wymianę

Koszt nowych elektrod to 702 złote brutto. Urząd miasta podał jednak, że na wymianę przyjdzie poczekać nawet do 17 sierpnia. W mieście oprócz defibrylatora na Placu Wojska Polskiego są jeszcze 24 takie urządzenia. Najbliższe znajdują się na budynkach Urzędu Miejskiego - przy ulicy Romana Dmowskiego 6 (koło wjazdu do tunelu) oraz przy Placu Ratuszowym 6 (obok wejścia do budynku)..

Źródło: Google Maps

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