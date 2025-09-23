Logo strona główna
Katowice

Ruszył proces 18-latki oskarżonej o próbę zabójstwa matki

Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bielsko-Biała
Źródło: google maps
Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej ruszył proces 18-latki oskarżonej o próbę zabójstwa matki i zranienie młodszego brata. Rozprawy będą toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Nastolatce grozi nawet 30 lat więzienia.

Sędzia Beata Hajduga postanowiła, że rozprawy będą niejawne. Decyzję uzasadniła wnioskami o to poszkodowanych - matki i brata Nikoli, a także wnioskiem oskarżonej.

Śledczy przypomnieli, że 20 października 2024 r. 17-letnia wówczas dziewczyna wróciła do domu wcześnie rano. Doszło do sprzeczki z matką. Oskarżona chwyciła nóż i zadała kobiecie kilka ciosów w okolice klatki piersiowej. Matka się broniła. Ciosy usiłował blokować czteroletni brat dziewczyny, który doznał rany nogi. Po jednym z ciosów nóż się złamał. Wtedy oskarżona sięgnęła po kolejny, który matka zdołała jej wytrącić z dłoni. Po ataku nastolatka uciekła. Policja zatrzymała ją dwa dni później. Przebywa w areszcie.

Zaatakowała nożem matkę i 4-letniego brata
Stan poszkodowanych nie wymagał hospitalizacji.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prokurator Paweł Nikiel powiedział, że w śledztwie dziewczyna przyznała się do ataku na matkę. Zaznaczyła, że nie zamierzała jej zabić. Śledczy, biorąc pod uwagę charakter działań, miejsce ugodzenia czy długość ostrza, zarzucili jej próbę morderstwa.

Oskarżonej grozi od 10 do 30 lat więzienia. 

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Najnowsze

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

TAGI:
województwo śląskieBielsko-BiałaSąd
