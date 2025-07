Mieszkańcy bez wody pitnej. Wykryto bakterie

Bestwina (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Przedsiębiorstwo Komunalne Kombest poinformowało w piątek, że w badanej próbce wody z wodociągu zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie, ul. Dankowickiej w Kaniowie oraz ul. Braci Dudów w Bestwince stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.

"Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych. Woda podawana z sieci nie jest zdatna do kąpieli. Woda może być używana tylko do takich celów jak prace porządkowe (np. mycia podłóg) oraz spłukiwanie toalet" - informuje sanepid w Bielsku-Białej.

Grzegorz Boboń, wójt gminy Bestwina przekazał, że w związku z zaistniałą sytuacją, organizowane są punkty poboru wody zdatnej do picia. - Służby techniczne przedsiębiorstwa niezwłocznie podjęły działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z obowiązującymi normami. O postępach i dalszych decyzjach mieszkańcy będą informowani na bieżąco - dodał.

"Jednocześnie przygotowywana jest w dniu dzisiejszym dostawa wody butelkowanej do osób starszych i chorych, które będą dostarczane przez służby Urzędu Gminy bezpośrednio do gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie gminy na Facebooku.

Zgodnie z komunikatem punkty poboru wody zdatnej do picia zlokalizowane są m.in. na ulicy Kwiatowej, Magówki, Pastwiskowej, przy sklepie Gawęda czy Klubie Sportowym po godzinie 13:30.

Dodatkowo przy strażnicach OSP w każdym sołectwie będzie możliwość zaopatrzenia się w wodę butelkowaną.