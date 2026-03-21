Samochód wpadł do stawu. W środku były cztery osoby

Samochód wpadł do stawu. W środku cztery osoby Źródło: KM PSP w Bielsku-Białej

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Bestwinie pod Bielsko-Białą. Wszystkie służby ratunkowe zostały postawione na nogi w związku z informacją o tym, że do przydrożnego stawu wjechał samochód osobowy.

Młodsza brygadier Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej potwierdziła zdarzenie. - Zgłoszenie wpłynęło o 20.17. Samochód marki Peugeot jechał z Bestwiny i wpadł do stawu. Osoby, które podróżowały samochodem, to mężczyźni w wieku 18 i 36 lat, a także dwie kobiety w wieku 17 i 41 lat. Wszyscy zostali wyciągnięci przez świadków zdarzenia - przekazała młodsza brygadier Pokrzywa.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Opracował Piotr Krysztofiak/tok