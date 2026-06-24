Katowice Samochód wbił się pod ciężarówkę na autostradzie Oprac. Mateusz Czajka |

Na autostradzie zderzyły się trzy samochody Źródło wideo: Policja Śląska Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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Przed południem doszło do wypadku na autostradzie A1. Na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim zderzyły się trzy samochody: bus (szare renault z przestrzenią załadunkową), osobowy hyundai oraz ciężarówka z naczepą.

- Policjanci wstępnie ustalili ustalili, że kierowca busa nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył osobowego hyundaia. Na skutek tego uderzenia hyundai został wepchnięty pod naczepę ciężarówki - opisał moment wypadku mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Ranny został kierowca osobówki. Jak przekazał nam mł. asp. Paweł Kasprzak, przytomny został przewieziony do szpitala.

- Mężczyzna samodzielnie opuścił pojazd. Zajął się nim Zespół Ratownictwa Medycznego, który jako pierwszy dojechał na miejsce zdarzenia - dodał w rozmowie z nami oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, mł. asp. Paweł Wolny.

Uwaga na utrudnienia na A1

Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Jak podaje policja, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niewykluczone, że w miarę postępów działań, mundurowi będą dopuszczać ruch na kolejnych pasach autostrady A1.

"Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi na wysokości węzła Piekary Śląskie" - poinformowała na Facebooku Śląska Policja.

Źródło: Google Maps

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