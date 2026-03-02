Logo strona główna
Katowice

Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę

Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Przewrócona ciężarówka blokuje zjazd, wyznaczono objazdy
Źródło: KWP w Katowicach
Zablokowany zjazd z drogi krajowej numer 91 w drogę ekspresową S1 w Wojkowicach Kościelnych (Śląskie). Ciężarówka z naczepą przewróciła się i blokuje przejazd. Wyznaczono objazdy.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała w poniedziałek o zdarzeniu drogowym w Wojkowicach Kościelnych, w powiecie będzińskim. Ciężarówka z naczepą przewróciła się i zablokowała zjazd z drogi krajowej numer 91 na trasę S1 w kierunku Pyrzowic.

Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Źródło: KWP w Katowicach

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 12.20. Kierujący samochodem ciężarowym 48-latek wjeżdżał z drogi krajowej numer 86 na S1 i na łuku drogi doszło do przechylenia pojazdu. Ciężarówka z naczepą znalazła się na lewym boku - podał młodszy aspirant Marcin Szopa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Ciężarówka przewoziła 25 ton stalowych rur. Ładunek wypadł na ziemię. Trwa jego usuwanie i zabezpieczanie.

Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Źródło: KWP w Katowicach

Kierowca był trzeźwy. Nic mu się nie stało.

Na miejscu pracują służby. Wyznaczono objazdy.

Autorka/Autor: Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach

Wypadekwojewództwo śląskiePolicja
