Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę

Przewrócona ciężarówka blokuje zjazd, wyznaczono objazdy Źródło: KWP w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała w poniedziałek o zdarzeniu drogowym w Wojkowicach Kościelnych, w powiecie będzińskim. Ciężarówka z naczepą przewróciła się i zablokowała zjazd z drogi krajowej numer 91 na trasę S1 w kierunku Pyrzowic.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 12.20. Kierujący samochodem ciężarowym 48-latek wjeżdżał z drogi krajowej numer 86 na S1 i na łuku drogi doszło do przechylenia pojazdu. Ciężarówka z naczepą znalazła się na lewym boku - podał młodszy aspirant Marcin Szopa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Ciężarówka przewoziła 25 ton stalowych rur. Ładunek wypadł na ziemię. Trwa jego usuwanie i zabezpieczanie.

Kierowca był trzeźwy. Nic mu się nie stało.

Na miejscu pracują służby. Wyznaczono objazdy.

