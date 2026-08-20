Katowice Wyrzucił 13 świnek morskich do śmietnika Oprac. Mateusz Czajka |

Trzynaście świnek było wyrzuconych na śmietnik Źródło wideo: KMP w Siemianowicach Śląskich Źródło zdj. gł.: KMP w Siemianowicach Śląskich

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Policja z Siemianowic Śląskich dwukrotnie interweniowała w sprawie świnek morskich wyrzucanych do koszy na śmieci. Pierwsze pięć zwierząt znaleziono 10 czerwca w kontenerze przy Alei Młodych. Kolejne osiem - 11 sierpnia w kontenerze przy ul. Cmentarnej. Świnki zarówno z pierwszej, jak i drugiej interwencji trafiły pod opiekę organizacji, która zajmuje się takimi zwierzętami.

Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim poinformowało na Facebooku, że zwierzęta znalazła na śmietniku przy Cmentarnej pewna kobieta, która poinformowała o tym fakcie policję.

Stowarzyszenie zajęło się 16 świnkami Źródło zdjęcia: KMP w Siemianowicach Śląskich

84-latek z zarzutami

Mundurowi ustalili, że za wyrzucanie świnek odpowiedzialny może być 84-letni mężczyzna. 18 sierpnia weszli do mieszkania, gdzie przebywał. Tam znaleźli kolejne trzy świnki, które również trafiły pod opiekę stowarzyszenia. W sumie stowarzyszanie zajmuje się 16 tymi zwierzętami.

"84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia trzynastu świnek morskich, w tym dwóch ciężarnych, poprzez wyrzucenie ich do kontenera na odpady przy ul. Alei Młodych oraz Cmentarnej" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich.

Jak przekazał nam mł. asp. Dorian Mitas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, 84-latek przyznał się do wyrzucenia świnek. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Źródło: Google Maps