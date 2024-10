Sąd Okręgowy w Częstochowie we wtorek skazał na 15 lat więzienia 19-letniego Mariusza P., który odpowiadał za usiłowanie zabójstwa kuriera. W sierpniu ubiegłego roku w Ostrowie (woj. śląskie) ciężko ranił mężczyznę, który przywiózł mu przesyłkę, uderzając go kamieniem w głowę i zabrał towar.

Skazany na 15 lat więzienia

Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz powiedział, że za usiłowanie zabójstwa połączone z rozbojem sąd skazał oskarżonego na karę 15 lat pozbawienia wolności, a za drugi czyn – 5 lat więzienia. Kara łączna to 15 lat więzienia. P. został też zobowiązany do naprawienia szkody i zapłaty zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Prokurator domagał się dla oskarżonego 25 lat więzienia. Jeszcze nie wiadomo, czy odwoła się od wyroku.

Miał dostarczyć przesyłkę o wartości 13 tys. zł, ale dostał w głowę

29 sierpnia 2023 r. 61-letni pracownik firmy kurierskiej pojechał do miejscowości Ostrów, by dostarczyć przesyłkę ze sprzętem elektronicznym o wartości około 13 tys. zł. P. zamówił ten towar w jednym ze sklepów internetowych. Gdy kurier przyjechał pod wskazany adres, napastnik podszedł do niego i dwukrotnie uderzył go dużym kamieniem w głowę, powodując utratę przytomności. Wtedy sprawca zabrał przesyłkę i uciekł. Skradzione rzeczy sprzedał później w lombardach. Kurier doznał poważnych obrażeń, które zagrażały jego życiu. Mężczyzna został wypisany ze szpitala dopiero w tym roku, jednak jego stan zdrowia nie pozwalał na przesłuchanie go w charakterze świadka - informowali śledczy.