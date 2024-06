Matka Pawła przekazała informacje nauczycielom

12 czerwca 2018 r. Paweł wraz ze swoją klasą, pod opieką nauczycieli, pojechał na wycieczkę do kina. Już w trakcie seansu i po wyjściu z kina źle się czuł – bolała go głowa, w autobusie wymiotował i omdlewał. Ponieważ rodzice Pawła kilka dni przed wycieczką zgodzili się, by chłopiec mógł opuścić autobus wcześniej, jeszcze przed powrotem do szkoły, wychowawczyni pozwoliła mu wysiąść na przystanku, pozostawiając go pod opieką innego kolegi z klasy, który na jej prośbę miał odprowadzić go do domu. To on wezwał pogotowie.