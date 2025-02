"Nie da się tego przebić. Mówimy o dorosłych ludziach". Kto jest "zgniecionym naleśnikiem"?

Aukcja programu "W kuluarach" dla WOŚP osiągnęła ponad 90 tysięcy złotych. - Gdybyście na dzień przed naszym przyjazdem chcieli zrobić ze swojego domu kompletną stajnię Augiasza, to proszę iść na całość - powiedział Piotr Kraśko, zapewniając, że "znamy miejsce w szyku, wiadro z wodą, szmaty, my wszystko wyczyścimy". W podsumowaniu politycznego tygodnia dziennikarze komentowali między innymi poradę księdza, aby Nawrocki "wymierzył prawy lub lewy prosty" profesorowi Dudkowi. Radomir Wit zwrócił uwagę, że na otwartych spotkaniach "niektórzy w przypływie szczerości powiedzą różne rzeczy, ale to, co w reakcji zrobi kandydat, świadczy o nim". - A tu w reakcji było "dziękuję" - dodał. Arleta Zalewska wspomniała, iż sztabowcy mówią, że z reakcji Nawrockiego "wychodzi brak doświadczenia". - Ja myślę, że coś więcej, niż brak doświadczenia, bo nie musisz mieć doświadczenia w kampanii wyborczej, żeby potrafić reagować na takie słowa - zaznaczyła. Oprócz tego rozmawiano na temat wniosku o areszt dla Ziobry. - Latami będzie trwała dyskusja, czy komisja powinna zaczekać, czy nie - mówił Kraśko. Zwrócił jednak uwagę, że to był piąty raz, kiedy Zbigniew Ziobro nie stawił się o wyznaczonej porze przed komisją. Arleta Zalewska pokazała przy tym roboczy wniosek, który ma trafić do prokuratora generalnego a później do marszałka Sejmu. Wspomniał też o tym, jak w specyficzny sposób Ziobro określił Donalda Tuska. - Nie da się tego przebić. Mówimy o dorosłych ludziach - podsumował.