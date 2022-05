Janusz Gajos: moja kariera nagle się spłaszczyła do takiego: Szarik, do nogi!

- Zaczęło mnie to boleć. Przez rolę Janka Kosa miałem kilka dołków psychicznych. Popularność jest miła, ale myślałem sobie: jaka cię przyszłość czeka? Masz psa i bądź szczęśliwy. Nie o to mi chodziło - wspomina Janusz Gajos w rozmowie z Moniką Olejnik. Wspólnie wracają do innych ról jednego z największych polskich aktorów XX wieku – majora Grossa w "Psach", majora Zawady w "Przesłuchaniu", legendarnego Tureckiego z "Kabaretu Olgi Lipińskiej" czy arcybiskupa Mordowicza w "Klerze". Janusz Gajos opowiada też, dlaczego trzykrotnie nie dostał się do szkoły aktorskiej, jak znosił granie ról "okropnych facetów" i jak spotkanie z obecną żoną odmieniło jego życie.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka tym razem prawdziwy biały kruk – niedostępne poza antykwariatami wydanie "Historii sztuki" profesora paryskiej Sorbony Piotra Lavedana oraz klasyka światowej literatury - słynna powieść Trumana Capote "Śniadanie u Tiffany'ego".

Bohaterem segmentu #TalentAktywność to #Przyszłość jest Konrad Aksinowicz, reżyser, scenarzysta, stypendysta School of Visual Arts w Sydney, którego film "Powrót do tamtych dni" był nominowany do Złotych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni.