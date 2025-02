Nagle okazuje się, że nie bardzo wiadomo, w którym kierunku dryfuje kraj, który przewodzi Zachodowi i wolności przynajmniej od II wojny światowej - mówił w programie "Horyzont w TVN24 BiS i TVN24 GO Jędrzej Bielecki ("Rzeczpospolita"). Jak wskazał, "ludzie, którzy są blisko Donalda Trumpa, mówią, że to jest człowiek, który przede wszystkim jest showmanem, dba o to, żeby każdego dnia być w środku wydarzeń". Według niego pytaniem jest, na jakim sojuszu Polska powinna oprzeć nasze bezpieczeństwo. - Na razie jest szok, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Widzieliśmy go dzisiaj na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium - wskazał. Bielecki przypomniał słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że "oby nie doszło do momentu, kiedy Polska będzie musiała wybierać między ojcem i matką". Redaktor wytłumaczył, że prezydent odnosił się wtedy do NATO, którego czołowym krajem jest USA, i Unii Europejskiej z tandemem francusko-niemieckim. - Po 20 latach dochodzimy do takiego momentu, że jest ryzyko, że będziemy musieli wybierać - zaznaczył.