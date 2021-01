Partyzantka turystyczna - tak najkrócej można określić to, co dzieje się w polskich górach. Mało precyzyjne i zmienne decyzje polityków sprawiły, że zarówno turyści, jak i żyjący z nich przedsiębiorcy lawirują wśród przepisów. Ci pierwsi, by trochę pokręcić na stoku i odpocząć, ci drudzy, by przeżyć. Hotelarze od wiosny zmagają się kryzysem i martwią się widmem kolejnych miesięcy bez zarobku. O pomocy, którą dostali w pierwszych miesiącach pandemii już dawno zapomnieli i na rząd już nie liczą. Teraz liczą tylko na siebie i na narodową pomysłowość.

