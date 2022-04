Świadectwo zbrodni. Rozmowa z uchodźczynią z Mariupola

Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji codziennie pomagała rannym na ulicach oblężonego Mariupola. Zmuszona do ucieczki, kilka dni temu dotarła do Polski. Kateryna Suchomłynowa to deputowana tamtejszej rady miejskiej, działaczka społeczna, kierowniczka świetlicy dla dzieci uchodźców z zajętych przez Rosjan terenów Donbasu i ratowniczka medyczna. W rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Marcinem Gutowskim opowiada, jak wygląda życie i śmierć w zniszczonym przez Rosjan mieście. To osobiste i poruszające świadectwo potwornych zbrodni.