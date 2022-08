Piotr Adamczyk: poczułem pewien rodzaj wypalenia, potrzebowałem nowego startu

Piotr Adamczyk, polski aktor teatralny i filmowy, w programie "Bez Polityki" w TVN24 GO rozmawiał z Piotrem Jaconiem m.in. o nowym rozdziale w swojej karierze - pracy w Hollywood. - Zawsze to marzenie spróbowania czegoś za granicą było - powiedział aktor. Wyznał, że początki były bardzo trudne. - Musiałem poświęcić jakąś główną rolę, żeby kupić kota w worku w Stanach Zjednoczonych - zaznaczył Piotr Adamczyk. Mówiąc o różnicach w pracy na planie w USA i w Polsce, wskazał, że za oceanem dopiero, po podpisaniu kontraktu dostał scenariusz i dokładne informacje o swojej roli, ale "dzięki temu, że coś zagrał na amerykańskiej ziemi, to kolejne propozycje łatwiej było uzyskać". Stwierdził również, że był pod wrażeniem, jak w Stanach chętnie chwalą, kiedy coś się komuś podoba. - Kompletnie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a z drugiej strony takie słowa dają skrzydła i satysfakcję - powiedział Adamczyk.