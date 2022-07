Artur Barciś: doświadczyłem hejtu, bo wszedłem na podwórko, na które nie powinienem

Po raz pierwszy świat usłyszał o nim, gdy był w liceum. Z filmowych planów Jerzego Hoffmana i Krzysztofa Kieślowskiego trafił do Nowego Jorku, gdzie pracował przy usuwaniu azbestu. Żonę poderwał na samochód, którego nie miał, a w internecie został uśmiercony dwa razy. Artur Barciś w rozmowie z Piotrem Jaconiem w "Bez polityki" opowiedział o życiu na scenie i poza nią, a także hejcie, którego doświadczył pisząc o polityce. - Czułem, że nie chcę być tylko aktorem, że chcę jeszcze coś powiedzieć. W pewnym momencie zorientowałem się, że to nie ma żadnego wpływu, że to jest traktowane jako wybryk - mówił Barciś o pisaniu felietonów. Przyznał, że wśród jego widzów są wyborcy PiS, którzy "bardzo nie chcą wiedzieć" jakie ma poglądy. - Wszedłem na podwórko, na które nie powinienem - stwierdził aktor.