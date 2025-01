Kto ma władzę w Unii i dlaczego nie Polacy?

Podcast Szczyt Europy dotarł do niepublikowanych danych, z których wynika, że 50% miejsc w instytucjach UE zajmują obywatele tylko 5 krajów. Jak wypada Polska w PE? O tym brukselscy korespondenci Beata Płomecka i Maciej Sokołowski rozmawiają z dyrektor generalną do spraw społecznych i polityki spójności Agnieszką Walter-Drop. A jakie są problemy i jak poprawić pozycję Polski w unijnych instytucjach mówi w najnowszym odcinku podcastu minister do spraw europejskich Adam Szłapka.