Tylko Kaczyński proponował wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy. Dziś Nawrocki się odżegnuje

Karol Nawrocki pisze, że jest gotowy podpisać się pod deklaracjami Sławomira Mentzena. Wśród nich jest zobowiązanie do tego, żeby nie wyrazić zgody na wstąpienie Ukrainy do NATO, a także do tego, żeby nie wysyłać polskich żołnierzy do Ukrainy. Warto zatem przypomnieć, co w tych sprawach mówili Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński, bo przecież sam Karol Nawrocki to jedna z "decyzji" prezesa PiS.

Karol Nawrocki próbuje wkraść się w łaski Konfederacji, gdy wie, że jego los zależy od głosów wyborców Konfederacji. Jego sztabowiec, poseł PiS Andrzej Śliwka, w tym kokietowaniu posunął się nawet do kłamstwa - powiedział, że Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mentzenem. W serwisie X sam Sławomir Mentzen napisał jednak, że nigdy poza debatami nie spotykał się i nie rozmawiał z Karolem Nawrockim.

Z Nawrockim nie widzieliśmy się, ani nie rozmawialiśmy nigdy poza debatami. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 20, 2025 Rozwiń Mentzen o relacjach z Nawrockim Źródło: X

Karol Nawrocki sam się nazwał "decyzją" Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński już się kiedyś jednak wypowiadał na temat Konfederacji.

- W jedno nie wierzcie: że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie nas do nędzy - podkreślał 23 lipca 2023 roku w miejscowości Stawiski prezes PiS. - To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program - mówił wówczas.

Karol Nawrocki podpisuje się pod tym - zapewnia Sławomira Mentzena, że nie zaakceptuje ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Jego kandydaturę popiera Andrzej Duda, który wspiera Ukrainę. - Droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna - powiedział w lipcu 2024 roku prezydent.

Innym razem Karol Nawrocki w czasie kampanii powiedział, że "w pomocy Ukrainie poszliśmy zbyt daleko". - Ukraina nie traktuje nas i nie traktowała jak partnera - przekonywał. Stoi to w kontraście do słów Andrzeja Dudy z jego wizyty w Radzie Najwyższej Ukrainy: "wrogowie wielokrotnie próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie. Dziś także próbują, strasząc Polaków Ukraińcami i Ukraińców Polakami".

Karol Nawrocki twierdzi, że nie wyśle polskich żołnierzy do Ukrainy. Jedynym polskim politykiem, który zaproponował wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy, jest prezes PiS. Zrobił to w marcu 2022 roku.