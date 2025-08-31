Logo strona główna
Fakty

Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka. "Ewidentna akcja przestępcza"

|
Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka
Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka. "Ewidentna akcja przestępcza"
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Groźby, pobicie, kradzież telefonu i portfela, a w tle - dług. Tak było w Rudzie Śląskiej, gdzie brutalnie zaatakowany został 17-latek. Mieli go pobić jego rówieśnicy - obaj są w areszcie, obaj mają się z czego tłumaczyć.

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali dwóch nastolatków podejrzewanych o to, że tydzień temu zaatakowali swojego rówieśnika. Mieli grozić, bić, kopać i okraść go z telefonu oraz pieniędzy. Starszy z zatrzymanych ma 18 lat, młodszy - 17 lat.

- Dokonali rozboju na 17-letnim mieszkańcu Gliwic. Starszy ze sprawców miał przy sobie broń na stalowe kule - przekazała mł. asp. Andżelina Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Jak to wśród młodych ludzi, bywają jakieś szarpaniny, natomiast tutaj to była ewidentna akcja przestępcza. Rodem ze świata mafii, rodem ze świata przestępstw wykonywanych przez dorosłych - skomentował prof. Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny.

Chodzi o wydarzenia, które rozegrały się w poprzednią niedzielę w Bielszowicach, dzielnicy Rudy Śląskiej. Napastnicy mieli zwabić do miasta 17-latka z Gliwic, który miał mieć dług u znajomego starszego z nich. - Zażądali od 17-latka zwrotu długu. Gdy żądanie nie zostało spełnione, zaczęli go kopać i bić - przekazała mł. asp. Andżelina Rochowiak.

"Mamy do czynienia z tym, że nic nie zrozumiał w życiu"

Kryminalni ustalili personalia napastników i rozpoczęli ich poszukiwania. Obaj zostali zatrzymani w ciągu dwóch dni. Przy starszym z nich znaleziono narkotyki. Jak informuje policja, dokładnie to kilkadziesiąt porcji różnych narkotyków. W dodatku okazało się, że był poszukiwany po samowolnym oddaleniu się z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

- Siedział gdzieś w pewnej izolacji, w ośrodku wychowawczym. (...) Tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że nic nie zrozumiał w życiu, (...) i to jest dramatyczne, jeżeli mówimy o takim wieku - ocenił Dariusz Korganowski.

Nastolatkowie są w areszcie, gdzie decyzją sądu spędzą najbliższe trzy miesiące. 17-latek będzie odpowiadał jak dorosły. Za rozbój grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

- Ja bym tu zadał inne pytanie, nie, jaką karę otrzymają, tylko co należy zrobić, żeby do czegoś takiego nie dochodziło. (…) W przypadku nieletnich akurat jest przygotowywana nowoczesna ustawa, która bardzo mocno przykłada wagę do działań profilaktycznych, prewencyjnych - powiedział prof. Marek Konopczyński.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Policja

TAGI:
PrzestępstwaRuda ŚląskaPolicjaMłodzież
Grzegorz Jarecki
