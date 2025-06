Koalicjanci szykują się na prezydenturę Nawrockiego. Szymon Hołownia chce mieć z nim dobre relacje Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump w rozmowie telefonicznej omówili kwestie bezpieczeństwa oraz zwycięstwo kandydata popieranego przez PiS

"Zapewniłem prezydenta Trumpa, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w polskich wyborach daje gwarancję ciągłości polityki państwa w jej kluczowych wymiarach - zwłaszcza w zakresie kontynuacji znakomitych relacji transatlantyckich" - przekazał Andrzej Duda.

Wizyta w Białym Domu i fotografia z Gabinetu Owalnego wraz z Donaldem Trumpem była ważnym momentem kampanii Karola Nawrockiego, który prezentował się jako polityk z dobrymi kontaktami w Waszyngtonie. Weryfikacja tych zapowiedzi przyjdzie za dwa miesiące.

- Mogę pani zdradzić, że my już rozmawiamy jako otoczenie Karola Nawrockiego z Amerykanami. Prezydent Trump złożył gratulacje, są prośby o różnego rodzaju spotkania między otoczeniami - powiedział Marcin Przydacz, poseł PiS.

Do kancelarii Karola Nawrockiego - to już pewne - idzie szef jego sztabu. Paweł Szefernaker ma być łącznikiem między Jarosławem Kaczyńskim a Pałacem Prezydenckim. Przede wszystkim ma zbudować Nawrockiemu polityczne zaplecze i dać wsparcie w rywalizacji z rządem, gdy premierem wciąż jest Donald Tusk.

Karol Nawrocki w wywiadzie dla TV Republika uznał Donalda Tuska za "najgorszego premiera" po 1989 roku. - Małostkowością byłoby, aby te emocje przelewać na to, czy Polacy będą bezpieczni, czy Polska będzie się rozwijać - stwierdził.

Tusk i Hołownia już mają swoje plany na prezydenturę Nawrockiego

Jeśli traktować kampanię wyborczą jako zapowiedź relacji na linii Nawrocki-Tusk, to prezydent będzie działał na rozbicie koalicji rządowej oraz na utrudnianie i paraliżowanie jej prac.

Z drugiej strony, premier, jak słyszymy nieoficjalnie, chce do minimum ograniczyć kontakty z nowym prezydentem. Rekonstrukcję rządu Donald Tusk chce przeprowadzić jeszcze w lipcu, by to Andrzej Duda, a nie Karol Nawrocki, wręczał nominacje nowym ministrom. Sam premier powiedział, że jest przygotowany plan awaryjny "na trudną koabitację". - Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta - powiedział.

Marszałek Sejmu zaprasza Karola Nawrockiego na spotkanie. W nieoficjalnych rozmowach posłowie Polski 2050 przyznają, że Szymon Hołownia będzie chciał budować z nowym prezydentem dobre relacje. Szczególnie, jeśli w kontrze do Karola Nawrockiego ustawi się Donald Tusk.

- Ja uważam, że takie otwarcie powinno nastąpić. Z mojej strony jest pełna otwartość. Mam nadzieję, że pan prezydent elekt na to pozytywnie zareaguje - powiedział 5 czerwca Szymon Hołownia. - Różnice są polityczne, ale one nam nie mogą przysłonić najważniejszych rzeczy, za które odpowiadamy. Bezpieczeństwo i pomyślność obywateli - skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Karol Nawrocki zostanie prezydentem dokładnie 6 sierpnia.