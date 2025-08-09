Czy osoby starsze powinny mieć prawo jazdy? Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami Źródło: Jakub Loska/Fakty po Południu TVN24

89-letni kierowca pomylił gaz z hamulcem. Z impetem wyjechał ze stacji kontroli pojazdów, razem z jej bramą. - Po zdemolowaniu drzwi samochód kierowany przez starszego mężczyznę nie zatrzymał się, zderzył się jeszcze z dwoma samochodami stojącymi na innym parkingu - relacjonuje Sascha Kappel, oficer policji z Nadrenii Północnej-Westfalii. Straty szacuje się na 70 tysięcy euro.

Wypadek miał miejsce w miasteczku Dülmen koło Dortmundu. Nagranie obiegło niemieckie media i ożywiło dyskusję o tym, czy seniorzy powinni nadal bez ograniczeń siadać za kierownicą. 89-latek przeżył wypadek, ranny trafił do szpitala. Według świadków mężczyzna był tak wątły, że nie powinien powinien już prowadzić. Policja zatrzymała jego prawo jazdy.

Telewizja RTL przypomina kilka śmiertelnych wypadków spowodowanych przez seniorów. Przytacza statystyki. W 2023 roku starsi kierowcy spowodowali w Niemczech 21 500 wypadków. Dziesięć lat wcześniej ta liczba była o jedną czwartą niższa. Niemieckie społeczeństwo starzeje się, więc rośnie średni wiek kierowców. Najbardziej radykalne pomysły przewidują nawet odbieranie prawa jazdy najstarszym z nich.

Regularne badania kierowców po przekroczeniu określonego wieku to już standard w kilku krajach europejskich. W Portugalii kierowcy po 70. roku życia muszą przechodzić badania co dwa lata. W Finlandii pierwsze badanie okresowe muszą przechodzić już 45-latkowie i odnawiać je co pięć lat,

Komisja Europejska chce by w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, obowiązywał jeden standard - obowiązkowe badanie co pięć lat po 70. roku życia.