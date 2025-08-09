Logo strona główna
Fakty

Czy osoby starsze powinny mieć prawo jazdy? Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami

|
Starszy kierowca
Czy osoby starsze powinny mieć prawo jazdy? Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami
Źródło: Jakub Loska/Fakty po Południu TVN24
Europa się starzeje. To dlatego unijni urzędnicy pracują nad standardem kontroli zdolności osób po 70. roku życia do prowadzenia pojazdów. Senior za kierownicą to w Europie nie wszędzie znaczy to samo.

89-letni kierowca pomylił gaz z hamulcem. Z impetem wyjechał ze stacji kontroli pojazdów, razem z jej bramą. - Po zdemolowaniu drzwi samochód kierowany przez starszego mężczyznę nie zatrzymał się, zderzył się jeszcze z dwoma samochodami stojącymi na innym parkingu - relacjonuje Sascha Kappel, oficer policji z Nadrenii Północnej-Westfalii. Straty szacuje się na 70 tysięcy euro.

Wypadek miał miejsce w miasteczku Dülmen koło Dortmundu. Nagranie obiegło niemieckie media i ożywiło dyskusję o tym, czy seniorzy powinni nadal bez ograniczeń siadać za kierownicą. 89-latek przeżył wypadek, ranny trafił do szpitala. Według świadków mężczyzna był tak wątły, że nie powinien powinien już prowadzić. Policja zatrzymała jego prawo jazdy.

Kierowcy-seniorzy stwarzają niebezpieczeństwo na drogach? Z danych policji wynika co innego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierowcy-seniorzy stwarzają niebezpieczeństwo na drogach? Z danych policji wynika co innego

Polska

Telewizja RTL przypomina kilka śmiertelnych wypadków spowodowanych przez seniorów. Przytacza statystyki. W 2023 roku starsi kierowcy spowodowali w Niemczech 21 500 wypadków. Dziesięć lat wcześniej ta liczba była o jedną czwartą niższa. Niemieckie społeczeństwo starzeje się, więc rośnie średni wiek kierowców. Najbardziej radykalne pomysły przewidują nawet odbieranie prawa jazdy najstarszym z nich.

Regularne badania kierowców po przekroczeniu określonego wieku to już standard w kilku krajach europejskich. W Portugalii kierowcy po 70. roku życia muszą przechodzić badania co dwa lata. W Finlandii pierwsze badanie okresowe muszą przechodzić już 45-latkowie i odnawiać je co pięć lat,

Komisja Europejska chce by w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, obowiązywał jeden standard - obowiązkowe badanie co pięć lat po 70. roku życia.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jakub Loska
Jakub Loska
Reporter "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.
