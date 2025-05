Karol Nawrocki pokazał list od Jerzego Ż. Jednak z daty wynika, że już wtedy miał zawartą umowę notarialną Źródło: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN

Wypłynęło kolejne kłamstwo Karola Nawrockiego w tłumaczeniu się z przejętego mieszkania. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta pokazał list od Jerzego Ż. - twierdzi, że jest z 2011 roku, ale na liście widać datę "12.11.2012". To nie wszystko: z nieoficjalnych informacji wynika, że umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania została notarialnie zawarta wówczas, kiedy pan Jerzy Ż. był w areszcie. Jak do tego doszło - na razie nie wiadomo. Ma to sprawdzić Izba Notarialna w Gdańsku.

Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych film, który miał wyjaśnić wszystko i zamknąć temat. Tyle że w tym filmie po raz kolejny Karol Nawrocki skłamał w sprawie przejęcia mieszkania od Jerzego Ż.

- Pod koniec 2011 roku pan Jerzy trafił do aresztu. Obawiał się, że przez to, także przez długi, straci to mieszkanie i skończy jako bezdomny na ulicy, dlatego sprawa sprzedaży mieszkania przyspieszyła - stwierdził w filmie Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Jednocześnie pokazał list od Jerzego Ż., jak sam powiedział, z 2011 roku. Na liście widnieje jednak data "12.11.2012".

Data na liście od Jerzego Ż. Źródło: "Fakty" TVN

Nawrocki podał fałszywą datę listu, rzekomo napisanego w więzieniu - "12 listopada 2011 roku" - bo chciał udowodnić swoją tezę. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Jerzy Ż. przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku od 19 listopada 2011 roku do 17 maja 2012. To ważna data.

Akt notarialny podpisany, kiedy Jerzy Ż. był w areszcie

20 października 2011 roku Jerzy Ż. wykupił mieszkanie komunalne, za które urzędowi miasta dzień wcześniej zapłacił Karol Nawrocki gotówką. W tym samym dniu Jerzy Ż. w testamencie przekazał swój cały majątek Nawrockiemu. Akt notarialny wykupu mieszkania komunalnego od Miasta Gdańsk przez Jerzego Ż. jest datowany na 21 października 2011 roku. Czyli Jerzy Ż. nie był w więzieniu, gdy wykupywał mieszkanie komunalne z 90-procentową bonifikatą (trafił do aresztu w listopadzie).

Karol Nawrocki na dowód pokazał kluczowe listy od Jerzego Ż., rzekomo wysłane z więzienia. Jednak tylko jeden z tych listów faktycznie pochodzi z tego okresu, kiedy Jerzy Ż. był w areszcie. Drugi datowany jest na rok później, gdy Karol Nawrocki miał już od dziewięciu miesięcy umowę przedwstępną kupna mieszkania od Jerzego Ż.

Akt notarialny - umowę przedwstępną - Karol Nawrocki podpisał z Jerzym Ż., gdy starszy mężczyzna przebywał w areszcie śledczym. Był tam od 19 listopada, a akt podpisano dwa miesiące później. Jak do tego doszło - na razie nie wiadomo.

- To też jest chyba dość nietypowa sytuacja, że akt notarialny, umowa przedwstępna, był zawierany w areszcie śledczym - skomentowała Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Na pewno będziemy chcieli tego typu okoliczności ustalić, jak to wyglądało i jak przebiegało podpisywanie aktu notarialnego - oświadczył Sławomir Wroński z Rady Izby Notarialnej w Gdańsku.

W tej sprawie pojawiła się jeszcze jedna kwestia, o której wspomina Karol Nawrocki. - W 2010 roku poprosił mnie o pożyczkę na wykup, żeby miesięczne koszty były niższe. Sprawa jego sprzedaży pojawiła się dopiero rok później - powiedział w filmie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Tego, na jakich zasadach ta pożyczka została udzielona, nie wiadomo.

Konkurenci Nawrockiego nie odpuszczają

W ostatnich dniach kampanię Nawrockiego zdominowały pytania o to, czy wyłudził mieszkanie od starszego człowieka, który od roku przebywa w domu pomocy społecznej. PiS przekonuje, że chciał pomagać starszemu człowiekowi.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chciałby, żeby sprawa została uznana za zakończoną, natomiast konkurenci Karola Nawrockiego nie odpuszczają. Rafał Trzaskowski mówi o uczciwości jako głównej kompetencji prezydenta i domaga się od Karola Nawrockiego zwrotu pieniędzy za opiekę nad Jerzym Ż. w DPS.

- Panie Karolu, niech pan zapłaci swoje rachunki - wzywał na jednym ze swoich wieców prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Nie odpuszcza też Szymon Hołownia. - Mamy gościa, który ma być prezydentem i kłamie u notariusza, ludzie - podkreślał marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Na czwartek Karol Nawrocki zapowiedział konferencję prasową.